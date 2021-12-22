PayTR, cep telefonlarını POS cihazına dönüştürdü

Ödeme kuruluşu PayTR, Mastercard ve Propay ile önemli bir iş birliği başlattı. Buna göre PayTR'ın hem 55 binden fazla üye iş yeri hem de PayTR çözümlerinden yararlanacak yeni işletmeler; Mastercard Tap on Phone platformu (Mastercard Acceptance Gateway) üzerinde çalışan mobil ödeme alma özelliği sayesinde, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerden, POS cihazlardan ödeme alır gibi, temassız ödeme alabilecekler.



PayTR üye iş yerleri, Google Play'den indirebilecekleri PayTR Mağaza uygulaması içinde bulunan mobil ödeme alma özelliği sayesinde, NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ya da tabletlerini bir POS cihazı gibi kullanabiliyor. Böylece, kullanıcıların temassız kartlar ya da cihazlar ile yapmak istedikleri ödemeleri kabul edebiliyorlar. Temassız işlem limiti üzerindeki işlemlerde ise kart şifresi girilerek ödeme tamamlanabilirken, üye iş yerleri için herhangi bir POS maliyeti de bulunmuyor.



PayTR CEO'su Tarık Tombul iş birliğiyle ilgili şunları söyledi: “Çözüm ortaklarımız Mastercard ve Protel ile birlikte geliştirdiğimiz ürünümüz, Soft POS teknolojisi altyapısıyla işletmelerin kullanımına açılmış durumda. Çok yönlü bir Fintek şirketi olma stratejimiz doğrultusunda bu alanda yeni çözümlerimizi de yakın bir zamanda işletmelerin kullanımına sunacağız.”