PayTR, üçüncü çeyrekte işlem tutarında yüzde 124 büyüdü

PayTR, 2021 yılı üçüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre PayTR, geçen yılın aynı dönemine göre, işlem tutarında yüzde 124, adet bazında ise yüzde 91 büyüme gerçekleştirdi. Bu dönemde en çok harcama yapan ilk üç il; İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ilk üç il değişmezken, 2020'de üçüncü sırada olan Ankara bu yıl ikinci sıraya yükseldi, İzmir ise üçüncü sıraya düştü.



2020 ile 2021 yıllarının üçüncü çeyrekleri karşılaştırıldığında en çok satış artışı görülen e-ticaret kategorileri; yüzde 161 ile kırtasiye, yüzde 151 ile giyim, yüzde 96 ile aksesuar ve konfeksiyon, yüzde 93 ile kozmetik, yüzde 63 ile ev eşyaları ve yüzde 23 ile evcil hayvan yemi oldu.

“Okula dönüşle birlikte kırtasiye satışları arttı”

Üçüncü çeyreği değerlendiren PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, “PayTR olarak üçüncü çeyreği de büyüyerek kapattık. 2021 yılında hedefimiz 6 milyarlık bir hacme ulaşmaktı. Böylece bu hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Harcama yapılan sektörlere baktığımızda ikinci çeyreğe göre farklılıklar görüyoruz. Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim, bu yıl başladı. Dolayısıyla üçüncü çeyrekteki en yoğun satış hacmi kırtasiye sektöründe gerçekleşti.” dedi.