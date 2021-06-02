PayTR'nin faaliyet kapsamı genişledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyet izni kapsamını genişletti. TCMB'nin konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Paytr Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetini ve Kanun’un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı faaliyetini sunmasının onaylanmasına ve ödeme hizmeti sunmak üzere 21/04/2016 tarihli ve 6860 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile Paytr Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına Kanun ile 27/6/2014 tarihli ve 29043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca karar verildi.