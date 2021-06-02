PayTR’nin yüzde 60’ı Actera’ya satılıyor

Kerim ÜLKER

Türkiye’de ödeme sistemleri şirketleri son dönemin en gözde firmaları oluyor. Büyüme potansiyeli yüksek olan ve Türk şirketleri özellikle yerli ve yabancı devlerin ilgisini çekiyor. İyzico’nun Naspers’a satılması ile hız kazanan sektörde bir önemli satış daha gündemde. Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR’nin çoğunluk hissesi satılıyor. PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş adlı şirketin yüzde 60’lık hissesini ise Türkiye'nin en büyük özel sermaye fonlarından Actera’nın Hollanda’da kurulu Financial Technologies S.a.r.l. adlı şirketi. Her iki taraf, anlaşmanın onaylanması için Rekabet Kurumu’na başvurdu.

2020’DE YÜZDE 150 BÜYÜDÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gören Yiğit Cengiz tarafından 2009’da Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını olarak kurulan PayTR, 2018’de TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi. 4 kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine giren firmanın 200’den fazla çalışanı bulunan şirketin Hatırlatmak gerekirse PayTR 2020’yi yüzde 150’nin üzerinde büyüme sağlayarak 3 milyar TL'nin üzerinde hacimle kapatmıştı. PayTR, bu yıl bu rakamı 6 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor.