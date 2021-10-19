PayU’nun Avrupa’daki lider pazarı Türkiye oldu

Pandemi, birçok sektörde olduğu gibi, e-ticarette de 10 yılda yakalanacak hedeflerin 1.5-2 yılda yakalanmasını sağladı. Dijital ticarette, hem müşteriler hem de markalar kendini geliştirmeye başladı. Bu gelişim, fintek şirketlerine de yansıdı. Özellikle ödeme sistemleri firmaları, büyük şirketlerin olduğu kadar KOBİ’lerin, hatta bireysel satış yapmak isteyen girişimcilerin de radarına girdi. 2019 yılında dünya ödeme devi PayU tarafından satın alınan İyzico’nun verileri de, pandemiyle birlikte gaza basan e-ticarette yaşanan pozitif gelişmeleri onaylıyor.

Öncelikle belirtmekte fayda var; pandemi öncesinde PayU’nun Avrupa’da Polonya’dan sonra en büyük ikinci pazarı olan Türkiye, son dönemde bu alanda yaptığı atakla Polonya’yı geçip liderliğe oturmuş. Kurulduğu 2013’ten bu yana, PayU birleşmesinin de etkisiyle her yıl yüzde 286 oranında büyüyen iyzico’nun paylaştığı şu veri de, dijital ticaretteki girişimcilerin sayısının ne kadar çok arttığını kanıtlıyor. iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, pandemi dönemiyle birlikte kurumsal üye iş yeri başvurusunda yaşadıkları artışın yüzde 73 olduğuna dikkat çekiyor. Dijital ticarette hem alışverişçi sayısı hem de hizmet sunan firma sayısı artıyor. ‘Türkiye, e-ticarette 2’nci ligin birincisi ama hedef şampiyonlar ligi’ diyen CEO Barbaros Özbuğutu ile fintek sektörünü ve dijital ticaretin geleceğini konuştuk…

PayU ile birleşmenizin ardından iki yıl geçti ve bu arada pandemi devreye girdi. Nasıl geçti bu dönem?

Çok başarılı bir entegrasyon süreci geçirdik diyebilirim. Önce ekipler, sonra platformlar, en son da hukuksal boyut birleşti. Aslında bunun için 3 yıllık bir planlama yapmıştık ama ekiplerin çok sıkı çalışmasıyla, bu süreci 1.5 yılda tamamladık. Ekipler tek çatı altında birleşti, istihdamda 190’a ulaştık. Türkiye’de 70 binin üzerinde üye iş yerimiz var. Bizde bireysel satış yapan Ayşe Teyze de, dev firma Amazon da aynı platformda ödeme hizmeti alıyor. Zaten hedeflerimiz arasında ödeme sistemlerini daha demokratik hale getirip, daha ulaşılabilir kılmavizyonu var.

Fintek sektörünün Türkiye’deki yeri nedir?

Bu sektörün daha başındayız Türkiye olarak. Daha gelişecek çok güçlü bir pazar var. Bizim gibi şirketler bazı ülkelerde, o ülkelerin en büyük bankalarından daha değerli durumdalar. PayPal’a bakarsanız 100 milyarın üzerinde bir değerlemesi var. Ödeme dünyası, bankacılık sektörünün gölgesinde kalıyor gibi görünse de bazı ülkelerde bankacılık sektörünün önüne geçmiş durumda. Hedefimiz iyzico olarak, gelecek 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük ilk 5 finansal kuruluşundan biri olmak.

Pandemi, iş hacminize nasıl yansıdı?

Kurulduğumuzdan beri büyüme hızımız, her sene yüzde 280 civarında. Ama tabii pandemiyle birlikte büyüme hızımız da ivme kazandı. Geçen yıl platformumuz üzerinden ulaştığımız hacim 18 milyar TL idi. Bu seneki hedefimiz 40 milyar TL. Pandemide üye işyeri başvurularında yüzde 73’lük bir artış görüyoruz. Pandeminin ilk sürecinde alışveriş yerleri kapandığı an, bize başvuru sayıları çok ciddi şekilde arttı.

PayU’nun Avrupa pazarında Polonya’dan sonraki en büyük ülkesi Türkiye idi. Bu sıralama değişti mi?

Pandemi, dünyada dijital ticaretin artmasında pozitif etki yarattı. Polonya’yı geçtik. Türkiye, Avrupa’da PayU’nun birinci, dünya genelinde ise Hindistan’dan sonra ikinci ülkesi oldu.

KOBİ’ler de hedef kitleniz. Pandemide onların payı arttı mı?

İyzico olarak her segmente hitap eden bir ödeme platformumuz var. Ama bireysel satıcılarla da beraber çalışıyoruz. Büyümenin büyük bölümü KOBİ dediğimiz orta segmentte olan şirketlerden geliyor. KOBİ’lerin en büyük sorunu, tüketicinin onlara duyacağı güven. Biz de, Korumalı Alışveriş çözümüyle üye iş yerlerinin işlem hacmini yüzde 8 oranında artırdık.

Artık fiziki alışverişin önü açıldı, bu kez online taraf frene bastı mı?

Bazı aylardaki artış eskisi gibi değil ama genel büyüme süreci aynen devam ediyor. Kapanmalar sürecinde yüzde 70-80’lik büyümeleri gördüğümüz aylar oldu. Ama e-ticaretin büyümesinde iki haneli artışlar sürüyor. Belki 10 yılda yapacağımız ivmeyi 2 yılda yaptık. Alışkanlıklar değişti. E-ticarete ilgi arttı. Lojistik şirketleri de inanılmaz iyi iş çıkardılar. Dijital ticaretin hacmi fiziksele göre her sene artacak. Bu da bizim gibi şirketler için bir potansiyel.

Türkiye’de kaç kişi online üzerinden alışveriş yapıyor?

Türkiye’de internet kullanan her 100 kişinin sadece 44’ü internet üzerinden alışveriş yapıyor. ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 80’nin üzerinde. Türkiye’de oranın düşük olmasının birçok nedeni var. Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 42’si henüz bankacılık sistemine dahil değil. Kadınlara bakarsak, yüzde 46’sının bir banka hesabı, kartı yok. Dolayısıyla bizim odaklandığımız daha çok tüketici tarafı. Finansal hizmet kapsayıcılığını artırmak istiyoruz.

‘İkinci ligin birincisiyiz’

Barbaros Özbuğutu, Türkiye’nin dijital ticaretteki konumunu şöyle özetliyor: “İkinci ligin birincisiyiz. İkinci ligde Doğu Avrupa, Latin Amerika ülkeleri var. Artık, birinci lige çıkıp, kendimizi şampiyonlar ligi pozisyonlamasına taşımamız lazım. Türkiye’nin hacimsel olarak büyük bir ülke olduğunu varsayarsak, 5-6 yılda birinci ligin ön sıralarına girebiliriz. Ancak bunun için finansal hizmetlere ulaşımı ve kapsayıcılığı artırmamız lazım” dedi.