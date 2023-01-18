Pazarın üzerinde büyüdü ürünleri 50 ülkeye ulaştı

Türkiye cam ambalaj sektörü 2022’de bir önceki yıla oranla hacmen tek hanelik bir büyüme kaydederken, GCA ise aynı dönemde yüzde 20 seviyelerinde büyüme elde ederek hedeflerinin üzerine çıktı.

GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Amerika, Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren global oyuncuların sahip olduğu en son teknolojilere tesislerimizde sahibiz. Bu özelliklerimiz, sektörün lider oyuncularından biri olmamıza büyük katkı sağladı. Dijitalleşme çalışmalarımız sürecek” dedi.