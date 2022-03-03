'Pazarlamacıların yüzde 40’ı sanal, 35’i hibrit etkinlik istiyor'

COVID-19’la birlikte dijitalleşmenin hız kazanması ve sanal platformların hayatımıza daha fazla nüfuz etmesiyle, fiziksel görüşme ve aktiviteler yerini sanal etkinliklere bırakıyor. Pandeminin itici gücüyle dijitalleşmenin rüzgarını arkasına alan iş dünyasından birçok şirket ise toplantı, ürün tanıtımı, lansman gibi aktivitelerini sanal veya hibrit etkinliklere dönüştürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Statista’nın yayınladığı verilere göre, pazarlamacıların yüzde 40’ı 2022’de etkinliklerin sanal olmasını beklerken, yüzde 35’i ise hibrit etkinlikleri işaret ediyor.

Sanal etkinlik platformu JakoMeet’in Kurucusu A. Seçkin Canan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünya genelindeki markaların yüzde 45’i etkinliklere katılımı yükseltmek, yüzde 19’u ise marka bilinirliğini artırmak için sanal etkinlikleri tercih ediyor. Yerel kaynak ve yetkinliklerle geliştirdiğimiz sanal etkinlik platformu JakoMeet ile hedef kitlesiyle etkileşime geçmek ve tanınırlığını pekiştirmek isteyen kurumlara hizmet veriyoruz. Ücretsiz erişilebilen standart yayın araçları, kaliteli bir deneyim için yeterli kalmıyor. Kendi yazılım ekibimizin geliştirdiği çözümlerle, şirketlerin fiziksel etkinliklerde yaşattığı deneyimin neredeyse tamamını dijitale taşıyabiliyoruz.” dedi.

"Şirketler sanal etkinlikleri sevdi"

LinkedIn tarafından pazarlama yöneticileri arasında yapılan araştırmaya göre, şirket etkinliklerinin yüzde 90 ila 100’ünün sanal etkinlik platformları aracılığıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken A. Seçkin Canan, “Sanal etkinlikler şirketlerin ana iletişim araçlarından biri haline geliyor. Pazarlamada etkinlikleri kullananların yüzde 80'i, 2-5 yıl önceki aktivitelere göre online etkinliklerden daha anlamlı sonuçlar elde ettiklerini söylüyor. Bu yüzden şirketlerin birçoğu artık ürün lansmanlarını da sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştiriyor ve bu sayede ürünlerini henüz piyasaya sürmeden potansiyel müşterilerine ulaşarak, alıcısını çok daha önceden buluyor. Bu noktada JakoMeet olarak etkinlik sahiplerine yayın öncesinden başlayarak tüm süreç boyunca eşlik ediyor ve gerek ek materyaller gerekse profesyonel ekibimizle destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

"İşletmeler kendi alan adıyla kalıcı imaj yaratıyor"

Dijitalin sınırlarını zorlayarak yayın kapsamı fark etmeksizin birçok etkinlik türünde hizmet verdiklerini aktaran JakoMeet Kurucusu Seçkin Canan, sanal etkinlik platformlarının katma değerli özelliklerini şu sözlerle paylaştı: “JakoMeet ile webinar, canlı yayın, ürün toplantısı, sunum, konferans gibi birçok türde hizmet verirken, etkinliklerin profesyonel reji desteği ile TV yayını gibi yönetilmesini sağlıyoruz. Yüksek hızlı yayın altyapımızla etkinlik sahipleri de süreç boyunca soru-cevap, anket, canlı chat ekranı gibi araçlarla katılımcılarla eşzamanlı fikir alışverişi yapabiliyor. Sınırsız katılımcı özelliğimiz şirketlerin daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanırken, şirketlere kendi alan adıyla yayın yapma imkanı da sunuyoruz. Bu sayede potansiyel müşterileriyle iletişime geçen markalar iş modellerine özgün kişiselleştirilmiş tasarımlarla da özgün ve kalıcı bir imaj yaratıyor. Etkinliğin başarısını ekibimizin hazırladığı özel raporlarla hem değerlendiriyor, hem de etkinlik sonrası adımları planlayabiliyorlar.”

"Sanal ve hibrit etkinliklere rağbet artacak"

Sanal ve hibrit etkinliklerin 2022 yılında da en çok tercih edilen pazarlama yöntemleri olacağının altını çizen Seçkin Canan, “Yüz yüze etkinliklere kıyasla sanal etkinliklerin sunduğu fırsatlar birçok şirket için katma değere dönüşüyor. Bu durumun en gözle görülür unsurları arasında ise daha az maliyetle daha büyük kitlelere hitap edebilmek yer alıyor. Bu yüzden sanal ve yeni dönemin gözdesi hibrit etkinliklere talebin gelecek yıllarda daha da artacağını düşünüyoruz. JakoMeet olarak bu aşamada teknolojik altyapımızı her daim güncel tutarak iş dünyasını bir araya getirirken, avantajlı özelliklerimizle de benzersiz bir etkinlik sahası oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...