Pazaryerlerini tek panelde toplayan yerli şirket, 10 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından Mayıs 2024’te yayımlanan veriler, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2023’te yüzde 115 büyümeyle 1,85 trilyon TL'ye çıktığını gösterdi. Bakanlığın 2024'te 3,4 trilyon TL hacme ulaşmasını beklediği e-ticaret sektörünün büyümesi hız kazandıkça, e-ticareti kolaylaştıran çözümlere yönelik talep de arttı. 2024’ün son yatırım haberlerinden biri de e-ticaret sektöründen geldi. E-ticaret süreçlerini kolaylaştırmak için kurumsal kaynak planlama (ERP), pazaryeri, e-ticaret altyapısı, kargo, e-fatura hizmeti entegrasyon çözümleri geliştiren teknoloji şirketi Üzüm Teknoloji, Türkiye'nin yenilenmiş ürün sektör liderlerinden biri olan Senatech’in Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker’den 10 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldı.

Yatırıma ilişkin görüşlerini paylaşan Üzüm Teknoloji CEO’su Sadık Önal, “Üzüm Teknoloji, geliştirdiği entegrasyon çözümleriyle, bir satıcının çeşitli pazaryerlerindeki tüm mağazalarını ve e-ticaret süreçleri için kullandığı sipariş yönetimi, kargo, kaynak planlama ve fatura çözümlerini tek panelden yönetmeye olanak tanıyan pazaryeri entegrasyonu çözümleri geliştiriyor. Bu sayede işletmeler, çok kanallı satışlarını daha kolay yönetebiliyor, sevkiyatlarını hatasız bir biçimde gerçekleştirebiliyor ve daha az kaynakla, daha çok iş yapabiliyor” dedi.

160’tan fazla entegrasyon sunuyor

Ticimax, Ideasoft, T-Soft, Akinon, ikas, Shopify, WooCommerce, Opencart gibi Türkiye’de çok tercih edilen e-ticaret altyapılarının yanı sıra Trendyol, n11, Hepsiburada, İdefix,PttAvm, Çiçeksepeti, Pazarama gibi pazaryerlerindeki mağazaları tek panelden yönetme olanağı sunan Üzüm Teknoloji; Netsis, Eta, Mikro, Paraşüt, Logo, SAP, Zirvenet, Nebim, Dia, Sentez gibi ERP çözümlerini ve Aras, MNG, PTT, Yurtiçi, Sürat, Hepsijet gibi kargo şirketlerini de tek platformda birleştirebiliyor.

Üzüm Teknoloji'nin geliştirdiği entegrasyon çözümlerinin yerli pazaryerleriyle sınırlı kalmadığını belirten Sadık Önal, "Amazon, Etsy, Ozon ve eBay gibi popüler yurt dışı pazaryerleri de panelimize entegre edilebiliyor. Satıcılar, bu platform ve e-ticaret çözümlerini entegre ederek, sipariş, teslimat ve iade dahil tüm süreçlerini tek platformdan yönetebiliyor. Bir pazaryerinden sipariş alındığında tüm mağazalardaki stok bilgileri anında güncelleniyor, toplama iş emirleri tek seferde gerçekleştiriliyor, siparişler tamamlandıktan sonra da fatura, iptal, iade, kargo optimizasyonu gibi e-ticaret yapanların aşina olduğu tüm adımlar Üzüm Teknoloji çözümü üzerinden takip ediliyor. Depo Yönetim Sistemi (WMS), Sipariş Yönetim Sistemi (OMS) ve e-ticaret bayi yönetim sistemi gibi çözümlerimizle de müşterilerimizin yanında oluyoruz” diye konuştu.

Bini aşkın müşteriye hizmet veriyor

Üzüm Teknoloji'nin 2024'te 10 milyondan fazla sipariş ve 3 milyondan fazla ürün yönettiğini, halihazırdaTicimax, ideasoft, T-Soft ve Akinon'la iş ortağı olduğunu belirten Sadık Önal, “Binden fazla müşteriye hizmet veren Üzüm Teknoloji olarak ürün geliştirme süreçlerimizi Denizli Teknokent’teki Ar-Ge merkezimizden yürütüyoruz. 2025’te Denizli’de merkez ofis, İstanbul’da operasyon ofisi ve ABD’de satış ofisi açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin yetki belgeli sayılı yenilenmiş telefon ve teknoloji merkezlerinden biri olan Senatech'in Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker'den 10 milyon dolar değerlemeyle aldığımız yatırım, 2025'te büyüme ve genişleme stratejimize güç verecek” diye konuştu.

Yenilenmiş telefon, tablet, bilgisayar, aksesuar ve ev elektroniği alanında önde gelen markalardan biri olarak çok sayıda pazaryerinde online mağaza işlettiklerini vurgulayan Senatech Yönetim Kurulu Başkanı Abdulhakim Çeliker, “Üzüm Teknoloji'nin geliştirdiği çözümler, e-ticaret satıcılarının operasyonel verimliliğini en üst seviyeye çıkarırken entegre bir satış ağıyla müşteri memnuniyetini de iyileştiriyor. Güvendiğimiz ve pazar uyumunu yakaladığına inandığımız bu teknolojinin başarı yolculuğuna tanıklık edeceğimiz için heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Yurt dışına açılacak

Geliştirdikleri çözümlerin 2024 boyunca binden fazla müşteri için oluşturduğu katma değeri daha çok e-ticaret profesyoneline ulaştırmak istediklerini belirten Üzüm Teknoloji CEO’su Sadık Önal, yatırım sonrası planlarını şu ifadelerle paylaştı:

“2025’te e-ticaret entegrasyon alanında Türkiye’de ilk üç şirket arasında konumlanmayı hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye’de altyapısını kurarak devreye aldığımız Fulfillment çözümümüzün ABD pazarında satışı konusunda üç şirketle prensip anlaşmasına vardık. ABD ve Birleşik Krallık’ta iş ortaklığı görüşmelerini sürdürürken, 2025’te iş modelimizi yurt dışı pazarlarda müşterilerin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Çözümlerimizi özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa pazarına uyumlu hale getirerek, e-ihracat yapmak isteyen Türk ve yabancı müşterilere hizmet vermeyi planlıyoruz. Sektörü yakından takip ediyor, ihtiyaçları anlıyor ve entegrasyon yol haritamızı buna göre şekillendiriyoruz. Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden birinde e-ticaret markalarının başarı hikayelerine destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz.”