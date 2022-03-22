Peak Games’in kazandığı 'çalıntı reklam' tazminatı 10.6 milyon TL

Barış ERKAYA

Türkiye’nin ilk unicorn’u yani milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk yerli şirketi Peak Games’in 2019 yılında 41 TV kanalında yayınlanan reklamından bu yana süren dava nihayet sonuçlandı. DDB networküne bağlı Medina Turgul tarafından hazırlanan reklamın “çalıntı” olduğuna yönelik iddiayla Peak Games tarafından açılan davada 19. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Peak’in iddialarını haklı buldu ve reklam şirketini 100 bin TL’si manevi olmak üzere toplam 10 milyon 598 bin 654 TL tazminata mahkum etti.

Peak açıklama yaptı

Peak Games tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada “Üç yıl önce büyük bir heyecanla yayınladığımız ancak daha sonra çalıntı olduğunu öğrendiğimiz reklam filmiyle ilgili açtığımız dava neticelendi. Mahkeme reklam filminin özgün olmadığım onayladı, ajansa açtığımız davayı kazandık. Karar haklılığımızın tescillenmesinin yanı sıra özgünlüğün önemini de vurguladığı için çok mutluyuz" dedi.

Ses getiren reklam ve ardından yaşananlar

Peki bu davaya dayanak olan iddiaların kaynağı neydi ve aslında ne olmuştu?

2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan ve Toon Blast, Toy Blast gibi oyunlarıyla kısa sürede dünyanın 193 ülkesinde milyonlarca kullanıcı tarafından oyunları indirilen Peak Games, bu başarısını ve görünürlüğünü artırmak için bir hamle yaptı. 1.8 milyar dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satılmadan bir yıl önce yani 2019 yılında Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarından Medina Turgul DDB ile anlaşan Peak Games’in bu sürecin sonunda aynı saniye içerisinde 41 TV kanalında yayına çıkan 2.5 dakikalık reklamı tarzı ve içeriğiyle büyük ses getirdi. Fakat saatler içerisinde bu dikkat çekici reklam büyük bir tartışmaya da neden oldu. Sebep ise dünyaca ünlü otomobil markası Audi’nin 2017 yılında yayımlanan “Safety Code” isimli reklam filmiyle tarz ve hatta kullanılan müzik gibi bir çok konuda benzerlikler içermesiydi. Reklamın çalıntı olduğuna ilişkin iddialar Peak Games’in Medina Turgul DDB ile yollarını ayırması, reklamın durdurulması ve reklam şirketi aleyhine başlattığı dava süreciyle ciddiyet kazandı.

İşte bu dava süreci sonuçlandı ve Peak Games açtığı davayı kazandı. Mahkemenin verdiği karar ise yaklaşık 10 milyon 500 TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminatın Peak Games’e ödenmesi yönünde oldu.