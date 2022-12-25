PEAKUP, Deloitte Fast 50 ödülüne layık görüldü

“Deloitte Teknoloji Fast 50”, 2006 yılından bu yana Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini ödüllendiriyor. Kurumların ürünleşme vizyonu ve 3 yıl içindeki gelir büyümelerine bakılarak yapılan değerlendirme sonucunda, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listede yerini alıyor. Türkiye’deki en önemli teknoloji ödül programlarından biri olarak kabul gören bu çalışmada PEAKUP, ödüle layık görüldü.

“Doğru vizyon, güçlü ekiple birleşince finansal başarı da kaçınılmaz oluyor” diyen PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Şirketimizin globalleşme vizyonu yeni pazarlarda kendi ürünleriyle markalaşmalarını sağlıyor. Ortak bir amaca inanmış yetenekli, mutlu bir ekip ile ödülden ödüle koşmanın imkânsız olmadığına inanıyoruz. Bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

Dijitalleşme bir ekosistem işi

PEAKUP, kurumların dijitalleşmesini sağlayan kurumsal iş uygulamalarıyla geleceğin iş dünyasına yön veriyor. Kurumların dijitalleşmesi sadece teknolojik altyapıların geliştirilmesi ile değil, kurum kültürünün geliştirilmesi ve doğru insan kaynağının yetiştirilmesi ihtiyacını doğuruyor. Bu durum dijitalleşmenin bir ekosistem hareketine dönüşmesini gerekli kılıyor.

PEAKUP COO’su Kadircan Toprakçı: “Türkiye’de “Deloitte Teknoloji Fast 50” arasında yer alıp ödül kazanan firmaların bir kısmının hali hazırda PEAKUP müşterisi olduğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Bu durum, Türkiye’de teknoloji ekosistemi olarak birlikte geliştiğimizi gösteriyor.” dedi. Toprakçı, 11 yıl sonra dahi, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer almış olmanın sürdürülebilir büyümede başarıyı işaret ettiğini söyledi ve tüm PEAKUP çalışanlarını bir kez daha kutladı.