PEAKUP’a Great Place to Work Sertifikası verildi

05 Şubat 2020

Hakan KILIÇ

Teknoloji sektöründe bulunmanın gerekliliği ile hızlı karar verebilen, esnek davranan, çabuk öğrenen ve uygulayan, dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip ede genç ve son derece profesyonel bir ekibe sahip olan PEAKUP, çalışanları tarafından değerlendirildiği anket sonucu Great Place to Work Sertifikası’nı almaya hak kazandı.



Great Place to Work Sertifikası şirket içerisinde güven kültürünü sağlamlaştırmış ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketlere veriliyor. Şirket içi motivasyonu ve güveni yükseltme konusunda önemli adımlar atan PEAKUP, çalışanları için birçok farklı proje uyguluyor. Her ofisinde çalışanlarını ön planda tutan PEAKUP, yeni ofisinde de işe çalışma ortamından başladı; ofiste eğlenceli oyun makineleri, farklı dinlenme alanları, renklere göre ayrıştırılmış ve özel olarak dekore edilmiş mekanlar, söyleşi ve sohbet sahası ve çeşitli enstrümanlardan oluşan müzik alanı bulunuyor.

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı üzerine düzenlenen kişisel gelişim eğitimleri, esnek haklar, şirket içi motivasyonu ve güveni yükseltici uygulamalarla birlikte çalışanlara sunulan kariyer gelişim imkanları da PEAKUP’ın insan kaynağına yaptığı yatırımlar arasında yer alıyor.

Başarımızın sırrı ekibimizin mutluluğunda

PEAKUP’ın kısa zamanda hızlı büyümesinin ardında büyük bir ekip çalışmasının bulunduğunu belirten PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “PEAKUP’ı oluşturan ekibin mutluluğu, çalışma ortamımızın huzuru ve birbirimize olan güven duygumuz her zaman ön planda oldu. Birlikte inşa ettiğimiz kurum ve ekip kültürünü içselleştirmeyi başardık. Ekibimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü. Aldığımız sertifika da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ki bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan anket ve araştırmalar sonucunda buna hak kazandık. PEAKUP artık Great Place to Work sertifikasına sahip bir iş yeri. Her bir çalışanımız için mükemmel bir iş yeri yaratma çabamız daha da büyük bir istek ve arzuyla devam edecek. Bizim için mutlu çalışan demek, başarılı şirket demek. Bu sertifikayı almamıza vesile olan harika ekibimize çabaları için teşekkür ediyorum.” dedi.