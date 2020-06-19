Peakup’ın IoT platformu Nova temassız çalışmaya öncülük edecek

19 Haziran 2020

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Peakup, normalleşmeyle birlikte ofis ve fabrikalara dönen çalışanların temas etmeden işe devam etmesi için platform geliştirdi. Peakup’ın teknoloji laboratuvarında Türk mühendisler tarafından geliştirilen, tamamen yerli nesnelerin interneti (IoT) platformu olan Nova’nın, birçok alanda temassız çalışmaya olanak sağladığı belirtiliyor. Ateşi yükseleni tespit eden platform, ofise gelmesi gerekmeyen çalışanın girişini iptal etmenin yanı sıra ışıkları, havalandırmayı temassız kontrol etmeye imkan tanıyan özellikler içeriyor.

Nova’nın akıllı bir yönetim platformu olduğunu kaydeden Peakup Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (COO) Kadircan Toprakçı, kontrol senaryolarının çok çeşitli olduğunu vurgulayarak, platformun özellikle koronavirüs sürecinde sosyal mesafeyi korumak, dokunma yoluyla yayılmayı azaltmak için de öne çıkacağını düşündüklerini dile getirdi. “IoT uygulamaları, genellikle KOBİ’lerin ulaşamayacağı ürünler” şeklinde bir algının hakim olduğunu ifade eden Toprakçı, platformu ulaşılabilir fiyatla KOBİ’lerde de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Toprakçı, “Sadece bir atölye de olsa basit uygulamayla makinelerin ne kadar çalıştığı, ne kadar verimli olduğu hesaplanıyor. Bu platformla operatörlerin verimliliği de ölçülebiliyor” dedi.

“Oluşan riski tespit edip, raporluyor”

Nova’nın mobil uygulamadan açıp kapamanın dışında da akıllı özellikleri olduğunu ifade eden Toprakçı, “Ortamda doğal ışık değeri düşünce, lambaları yakmak, karbondioksit olunca havalandırmayı açmak gibi otomatik kontrol mekanizmaları var. Metrekareye düşen insan sayısını tespit ederek, kalabalığın yoğunlaştığı bölgeyi uyarıyor. Risk durumunda tüm ofisin kapatılması yerine yalnızca risk gurubundaki kişilerin karantinaya alınmasında belirleyici rol oynuyor. Riskli kişinin temas ettiği kişileri analiz ederek rapor halinde sunuyor” açıklamasını yaptı. Söz konusu platformla, ateş ölçümünün de temassız olarak yapıldığını ve riskli kişinin girişine izin verilmeyeceğini aktaran Toprakçı, “Gün içinde ofiste ateşi yükselen bir kişi, mekan içindeki ısı algılayıcılar sayesinde tespit edilebilecek ve ofisin hangi bölgelerinde dolaştığı, kimlere temas ettiği sistem üzerinden bulunarak, uyarı ve yönlendirme sistemleri devreye girecek” diye konuştu.

Yapay zeka ile verimliliğin ölçülmesine de olanak sağladıklarını kaydeden Toprakçı, “Sürekli birlikte molaya çıkan çalışanları bilebilir. İnsanların dışarıda geçirdiği zamanı ölçebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği açısından personellerin olmaması gereken yerlere girdiğinde uyarılar verebilir. İş yerinde birinin ateşi yükseldiğinde daha hasta olup olmadığını bile bilmeden önlem amaçlı o kişinin girdiği dokunduğu alanlara giriş engellenebilir” diye konuştu.

Nova, açık inovasyonla geliştirildi



Yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ürünü olan Nova’yı müşterilerle birlikte açık inovasyon yöntemi ile geliştirdiklerini söyleyen Kadircan Toprakçı, “Geliştirirken şunu öğrendik. Örneğin tavukların gece saatlerinde uyandırılması verimlilik açısından önemliymiş. Bu platform sensörlerle tavuğunuzu istediğiniz saatte uyandırmanızı sağlıyor” dedi.