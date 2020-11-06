PEAKUP’tan yeni ofis yaşamı için yazılım

06 Kasım 2020

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen NOVA IoT platformunun ofis ortamındaki tüm ihtiyaçları ve süreçleri yönettiğini dile getiren PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “En büyük faydası mekanlardaki fiziksel teması azaltması. Herkesin dokunduğu kapı koluna, klima için kumandaya ya da aydınlatma için düğmeye dokunmak gerekmiyor. Parmak iziyle kapı açma dönemi de NOVA ile son buluyor. Tüm bunlar cep telefonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabiliyor. Ateş ölçümü de temassız olarak yapılıyor ve riskli bulunan kişi ofise giriş yapamıyor” şeklinde konuştu.

Ofis çalışanlarının sağlığı ve motivasyonu için ortamdaki hava yoğunluğu kalitesi ve ısı değerleri önemli etkenler arasında yer aldığını kaydeden Toprakçı şunları söyledi: “NOVA, havadaki tüm değişimleri analiz ederek herhangi bir olumsuz durumda sisteme bildirimler gönderiyor. Yeterli aydınlatmanın olması, karbondioksit ve benzeri gazların ortamdaki yoğunluğu, hava akışı gibi koşullara göre ortamı izleyerek, en uygun koşullara getirilmesi için otomatik bir sistem yönetimi sunuyor. Sistem açma-kapama kararlarını tanımlanabilecek şartlara göre kendi verebiliyor. Metrekareye düşen insan sayısını tespit ederek, kalabalığın yoğunlaştığı bölgeyi uyarıyor. Risk durumunda tüm ofisin kapatılması yerine yalnızca belli kişilerin karantinaya alınmasında belirleyici rol oynuyor.”

PEAKUP CEO’su Toprakçı iş sürekliliğinin ve çalışan sağlığının korunması için ofise dönüşte pek çok sürecin yeniden tanımlanacağına dikkat çekerek, “Yeni normale geçtiğimiz bu dönemde de sonrasında da ofislerde çalışanlar azalsa da belli oranlarda olacak. Ofislerde çalışanların iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli akıllı teknolojiler ve dijital alt yapılar kurulması çok önemli’’ diye konuştu.