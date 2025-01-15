Pegasus 2024 Aralık ayı verilerini açıkladı: Doluluk oranında rekor rakam!

Aralık 2024 dönemimdeki misafir ve koltuk sayısı, doluluk oranı verilerini kamuoyuna açıklayan Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., aynı dönemdeki karbon emisyonu istatistiklerini de açıkladı.

Rakamsal verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklayan şirket, söz konusu verilere göre 2024 Aralık yılında doluluk oranını yüzde 85.2'ye çıkararak çok önemli bir başarıya imza attı.

Yolcu sayısında artış

2023'ün aynı dönemine göre geçen yılın Aralık ayında yolcu sayısında yüzde 20'lik artış kaydeden şirket, yıllık bazdaki yolcu sayısında da yüzde 17 büyüme kaydetti.

Aralık ayında iç hatlardaki yolcu sayısı artışı yüzde 17 oranında olurken, aynı rakam dış hatlarda yüdze 22 oranında arttı.

Jet yakıtı emisyon katsayısı

Pegasus, karbon emisyonu istatistiklerinde tüm dönemler için jet yakıtı emisyon katsayısını 3,16 olarak güncelledi.