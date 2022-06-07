Pegasus, 4 Boeing uçağını satıyor

Pegasus, 4 Boeing uçağını dört ayrı havacılık şirketine satacağını duyurdu. Şirket aktifleri içerisinde yer alan dört adet ticari B737-800NG uçağı, toplamda 73,5 milyon dolar bedelle satılacak.

Satış kapsamında teslimatlar Temmuz 2022 sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, “Maddi duran varlık satışından kâr elde edilmesi öngörülmekle birlikte kar tutarı satışa konu uçakların teslim tarihi itibarıyla kesin olarak hesaplanarak şirket kayıtlarına yansıtılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Satışın yapılacağı şirketler ise şu şekilde: Siskin Aviation Limited, Wren Aviation Limited, Magpie Aviation Limited ve Jackdaw Aviation Limited