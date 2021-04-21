Pegasus, 5 Airbus uçağı teslim alacak

Pegasus, mart – aralık 2021 döneminde teslime konu 4 adet Airbus A320neo ve 1 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Pegasus'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 Airbus siparişi kapsamında Mart – Aralık 2021 döneminde teslime konu 4 adet Airbus A320neo ve 1 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verilmiştir. Finansmana konu uçaklar için finansman yöntem ve koşulları ve finansman sağlanacak kurumlar uçakların tamamı için veya bir veya birkaç uçaklık kısımları için teklif toplama ve değerlendirme yöntemiyle Şirket yönetimi tarafından belirlenecek ve finansman ile ilgili gelişmeler Şirketin Finansal Raporlarında finansal araçlar / finansal kiralama borçları bölümünde yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Şirket, 2012 yılında 42 adet A320neo ve 58 adet A321neo tipi uçaktan oluşan 100 uçaklık Airbus siparişi vermişti.