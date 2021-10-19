Pegasus, 6 Airbus A321neo satın alacak

Pegasus, KAP'a yaptığı açıklamada, Airbus’la 2012 yılında imzalanan ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adetlik uçak siparişini güncellediğini açıkladı. Buna göre şirket, Airbus’la 6 adet yeni A321neo uçağı için için kesin anlaşma yapıldığını ve uçakların 2024 yılında teslimine başlanılacağını duyurdu.

Pegasus, KAP’a yaptığı açıklamada şöyle:

“Şirketimiz, son iki yıl içerisinde filomuzdan ayrılan bir önceki nesil Boeing 737-800 uçaklarını göz önünde bulundurarak, genç, yakıt tüketimi ve birim maliyet tasarrufuna odaklanan filo planlaması doğrultusunda, Airbus S.A.S. ile daha önce 2012 yılında imzalamış olduğu ve 2017 yılında kullandığı opsiyon ile 100 adet yeni uçağı kapsayan Airbus Siparişini güncelleyerek, altı adet yeni Airbus 321neo uçağa ilişkin kesin sipariş verilmesi konusunda Airbus ile anlaşmaya varmıştır.

Bu doğrultuda kamuya açıklamış olduğumuz ve 2025 yılına kadar devam eden Airbus Siparişi teslim planındaki teslimatlara ek olarak, ek alıma konu altı adet Airbus 321neo uçağın teslimleri 2024 yılında başlayacak şekilde filoya katılması öngörülmektedir.”