Pegasus Hava Yolları, Antalya-Moskova uçuşlarına başlıyor
Pegasus Hava Yolları, 10 Kasım'dan itibaren Antalya-Moskova arasında haftanın 3 günü karşılıklı sefer düzenleyecek.
Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya'dan yapılan uçuşların sayısını artırmaya devam eden şirket, Moskova’ya direkt seferler başlatıyor.
Antalya'dan Moskova'ya düzenlenecek seferlerin ilki 10 Kasım 2020'de gerçekleşecek.
Pegasus'un Moskova uçuşları Antalya Havalimanı'ndan Moskova Domodedovo Havaalanı'na salı, perşembe ve pazar günleri 10.00'da, Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan Antalya Havalimanı'na ise yine aynı günler 14.15’te düzenlenecek.
Kaynak: AA