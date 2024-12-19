Pegasus Hava Yolları'ndan tarihinin en büyük anlaşması! Boeing ile imzalar atıldı

Pegasus Hava Yolları, filosunu güçlendirmek için Boeing ile tarihi bir anlaşma imzaladı. 200 adet Boeing 737-10 model uçağı kapsayan siparişin ilk 100 uçağı, 2028 yılından itibaren Pegasus filosuna katılacak.

Boeing ile imzalanan 36 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, Pegasus Hava Yolları'nın filosuna katılacak uçaklar, şirketin 2050 yılına kadar sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Yüzde 20 daha düşük yakıt tüketimi

Anlaşma, Boeing’in 737 MAX ailesinin en büyük tek koridorlu uçağı olan Boeing 737-10 modelini kapsıyor. Bu uçaklar, önceki nesil uçaklara göre yüzde 20 daha düşük yakıt tüketimi sunarak, Pegasus’un verimlilik ve çevresel hedeflerine katkı sağlayacak.

Türkiye'nin havacılık sanayisinde önemli fırsatlar yaratacak

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Filomuza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Halen Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz ve dünyada en genç filo sahibi hava yolları arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Boeing uçakları, Pegasus’un havacılık sektörüne girdiği 1990 yılından itibaren operasyonlarımızın ayrılmaz bir parçası oldu. Bu yeni sipariş, Türkiye'nin havacılık sanayisinde de önemli fırsatlar yaratacak” dedi.

Uçakların özellikleri neler?

Boeing 737-10, 230 yolcu taşıma kapasitesine sahip olup, geniş kabin ve büyük bagaj bölmeleri ile daha konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Ayrıca, CFM International LEAP-1B motorları sayesinde yüksek yakıt verimliliği sağlıyor. Pegasus, bu uçaklarla kısa ve orta mesafeli uçuşlarındaki verimliliğini artırmayı ve uçuş ağını genişletmeyi planlıyor.