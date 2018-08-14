Pegasus hisselerine bilanço hareketliliği

14 Ağustos 2018

Havayolu şirketi Pegasus'un ikinci çeyrek hasılatı yüzde 39 artışla 1.7 milyar lira olurken; net kârı ise geçen yıl aynı döneme göre yüzde 90 gerileyerek 15.7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ancak net kârdaki gerileme, şirketin geçen yıl aynı dönemde elde ettiği tek seferlik gelirlerden kaynaklandı.

Oyak Yatırım'ın notunda, Pegasus'un geçen yıl ikinci çeyrekte elde ettiği uçak satışı ve iştirak satışı gibi tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda, şirketin bu yıl ikinci çeyrek net kârında yüzde 92 artış yaşandığına işaret edilirken; hem EBITDA hem de net kârın piyasa beklentilerinin üzernide gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Pegasus hisseleri yüzde 7.9 primle 28.7 liradan açılmasının ardından saat 10.15'te yüzde 5.5 primle 28.06 liradan işlem gördü. BIST-100 endeksi ise yüzde 2.2 yükselişte

Kaynak: Reuters