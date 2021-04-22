Pegasus, IATA Travel Pass için sözleşme imzaladı

Pegasus Hava Yolları, yolcuların Kovid -19 testi gibi yurt dışı seyahatlerde gerekli sağlık belgelerinin dijital olarak saklamasına ve yönetmesine olanak tanıyan IATA Travel Pass uygulaması için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile sözleşme imzaladı.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre IATA Travel Pass uygulamasını Türkiye’de pilot olarak başlatan ilk hava yolu olan Pegasus, yolcuların koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde değişkenlik gösteren yurt dışı ülke giriş koşulları konusunda daha hızlı ve daha güvenli bir seyahat süreci yaşamasını hedefliyor. Uygulama sayesinde test yapılacak merkezlerin bilgileri, test sonuçları ve uçuş bilgileri dijital ortamda yönetilebiliyor.

Sağlık bilgilerinin doğrulanmasını tek bir uygulamada birleştiren IATA Travel Pass, yolcuların Kovid -19 salgınına bağlı olarak değişkenlik gösteren ülke giriş koşullarını karşıladıklarını güvenli ve kolay bir şekilde doğrulamalarını sağlıyor. Sağlık verilerinin hassas doğası göz önünde bulundurularak tasarlanan uygulama kapsamında, veriler herhangi bir merkezi veri tabanı yerine yolcuların kendi cep telefonlarında saklanıyor. Böylece seyahat edecek kişiler, kişisel bilgilerinin paylaşımı üzerinde tam kontrole sahip oluyor.

Sistem nasıl işliyor?

IATA Travel Pass kullanan yolcular, uygulama kapsamında öncelikle kendi cep telefonlarında pasaportlarının güvenli bir dijital versiyonunu oluşturuyor ve ardından uçuş bilgilerini sisteme girerek gidecekleri ülkenin giriş için belirlediği sağlık koşullarını öğrenebiliyor. Test yaptırması gereken kişiler, uygulama üzerinden onaylı tıp merkezlerinin kaydına erişebiliyor ve yine uygulama aracılığıyla sonuçları güvenli bir şekilde alabiliyor. Yolcular, Kovid -19 testlerini uygulamaya yükleyip bu bilgileri oluşturdukları dijital pasaportla eşleştirdiklerinde, uygulama gidilecek ülkeye göre sonuçları kontrol ediyor ve aksi bir durum olmadığı takdirde yolcunun telefonuna seyahate uygunluk sertifikası gönderiyor. Böylece yolcular havaalanında bu uygunluk sertifikasını göstererek veya öncesinde hava yoluyla dijital ortamda paylaşarak güvenle seyahatlerine devam edebiliyor.

Yeni uygulamalar yolda

IATA Travel Pass’in Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Pegasus Hava Yolları, bu entegrasyonun hayata geçirilmesinde, dünyanın en büyük hava yolu yazılım teknoloji sağlayıcılarından olan Hitit ile çalışıyor. Pegasus Hava Yolları önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladığı farklı uygulamalarla da ülkeler arası uçuşun önündeki sağlık şartı bariyerini kolaylaştırarak, yolcularının seyahatlerini sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini hedefliyor.