Pegasus iç ve dış hatlarda dengeli büyümeye odaklandı
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk, Pegasus’un çift haneli büyümeye devam ettiğini söyledi.
Necmi ÇELİK
Bu yılın ocak-eylül döneminde taşıdıkları yolcu sayısının yüzde 18 artışla 28 milyona ulaştığını belirten Öztürk, doluluk oranında ise yüzde 88 gibi yüksek bir oranı yakaladıklarını belirtti. Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılına kıyasla gelir büyümesinde yüzde 84 gibi yüksek bir artış gerçekleştidiklerini anlatan Öztürk, "Pandemi sonrası çıkışı başarılı şekilde yaparak eski kapasiteleri hızla kazandık.
Covid çıkışı her yıl filomuza 15 -16 uçak ekledik. Büyüme stratejimiz hem yurtiçi hem yurtdışı dengeli bir şekilde gidiyor. Pegasus’un 6 saatlik yurtdışı uçuş menzilinde 500 havalimanı var. Pegasus’un 35’i iç hat, 109 dış hat olmak üzere 144 noktaya uçuyoruz. Bu yıl birçok noktaya uçuş başlattık. Yurtdışı uçuş noktasını daha da büyütmek için güçlü bir potansiyel var. Pegasus için büyüme konusunda geleceği parlak görüyoruz” diye konuştu. .
Hedef Avrupa, Baltıklar, Orta Asya ve Kuzey Afrika
Uçuş planlarının 2018’de başlatılan değişim stratejisi ile hayata geçirildiğini ifade eden Öztürk, “Slovakya’da Bratislava’ya Türkiye’den ilk uçuşu başlattık. Ankara ve İzmir’den Lizbon’a uçmaya başladık. İspanya’da Sevilla’ya uçuyoruz. Dublin’e Ankara’dan uçuyoruz, İstanbul’dan da uçacağız. Mısır’da Kahire’ye uçmaya başladık. Avrupa’da shortlist’te hedefimizde Baltıklar var. Kuzey Afrika’da Cezayir’e uçmak istiyoruz.
Türkmenistan ve Özbekistan henüz giremediğimiz pazarlar. Ulaştırma anlaşmaları izin verdiği ölçülerde bu yeni destinasyonlara da uçmak istiyoruz. İspanya’da ve İtalya’da da uçacak çok nokta var” dedi. Pegasus’un gelecek dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (MENA), Orta Asya’nın yanı sıra yurt içindeki uçuş ağını da genişletmeye devam edeceğini belirten Öztürk, “Sabiha Gökçen ana üssümüz olmaya devam edecek.Ayrıca Ankara,İzmir,Antalya ve Çukurova havalimanları da büyüme sürecinde aktifroloynayacak“diyekonuştu.
Kapasite artışı için 2029 sonrası planların şimdiden hazırlandığını söyleyen Öztürk, "2019'da filoda 83 uçağımız bulunuyordu. 2024 Eylül itibarıyla toplam uçak sayısı 122'ye ulaştı ve Airbus siparişi altında 42 adet uçağın teslimini de bekliyoruz dedi." Öztürk, Pegasus’un filosuna 2025-2029 yılları arasında 52 adet Airbus uçağı daha eklemeyi planladığını belirtti. IATA’nın ortaya koyduğu 2050 yılında ‘karbon nötr’ havacılık hedefini Pegasus olarak benimsediklerini belirten Öztürk, “2030 hedeflerimiz doğrultusunda karbon emisyonlarımızı yüzde 20 oranında azaltmayı istiyoruz. Yaşı 4.5 olan filomuzu gençleştirme çabamızla şimdiden sektörün en düşük karbon emisyonu oranlarından birine erişmiş durumdayız” diye konuştu..
Favök performansı sektörde en üst sıralarda
Pegasus’un yılın ilk yarısındaki toplam geliri 1,28 milyar euro oldu. Bu rakam, pandemi öncesi son normal yıl olarak değerlendirilen 2019’a oranla yüzde 84 gibi çok önemli bir artışı ifade ediyor. Aynı dönemde uluslararası uçuşlardan sağlanan tarifeli yolcu geliri de 2019 baz yılına göre yüzde 87 oranında arttı. Pegasus olarak beklentileri doğrultusunda büyüme sağladıklarını belirten Güliz Öztürk, “Operasyonel verimliliği koruyoruz ve sektörde daima en üst sıralarda yer alan bir FAVÖK performansı sergiliyoruz. 2024’ün ilk altı ayında FAVÖK tutarımız 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 55’lik artış gösterdi, FAVÖK marjımız ise yüzde 20,9 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.