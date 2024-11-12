Pegasus iç ve dış hatlarda dengeli büyümeye odaklandı

Necmi ÇELİK

Bu yılın ocak-eylül döneminde taşıdık­ları yolcu sayısının yüzde 18 ar­tışla 28 milyona ulaştığını be­lirten Öztürk, doluluk oranın­da ise yüzde 88 gibi yüksek bir oranı yakaladıklarını belirtti. Pandemi öncesi dönem olan 2019 yılına kıyasla gelir bü­yümesinde yüzde 84 gibi yük­sek bir artış gerçekleştidikle­rini anlatan Öztürk, "Pandemi sonrası çıkışı başarılı şekilde yaparak eski kapasiteleri hız­la kazandık.

Covid çıkışı her yıl filomuza 15 -16 uçak ekle­dik. Büyüme stratejimiz hem yurtiçi hem yurtdışı dengeli bir şekilde gidiyor. Pegasus’un 6 saatlik yurtdışı uçuş menzi­linde 500 havalimanı var. Pega­sus’un 35’i iç hat, 109 dış hat ol­mak üzere 144 noktaya uçuyo­ruz. Bu yıl birçok noktaya uçuş başlattık. Yurtdışı uçuş nok­tasını daha da büyütmek için güçlü bir potansiyel var. Pega­sus için büyüme konusunda geleceği parlak görüyoruz” di­ye konuştu. .

Hedef Avrupa, Baltıklar, Orta Asya ve Kuzey Afrika

Uçuş planlarının 2018’de başlatılan değişim stratejisi ile hayata geçirildiğini ifade eden Öztürk, “Slovakya’da Bratis­lava’ya Türkiye’den ilk uçuşu başlattık. Ankara ve İzmir’den Lizbon’a uçmaya başladık. İs­panya’da Sevilla’ya uçuyoruz. Dublin’e Ankara’dan uçuyoruz, İstanbul’dan da uçacağız. Mı­sır’da Kahire’ye uçmaya başla­dık. Avrupa’da shortlist’te he­defimizde Baltıklar var. Kuzey Afrika’da Cezayir’e uçmak is­tiyoruz.

Türkmenistan ve Öz­bekistan henüz giremediğimiz pazarlar. Ulaştırma anlaşmala­rı izin verdiği ölçülerde bu yeni destinasyonlara da uçmak isti­yoruz. İspanya’da ve İtalya’da da uçacak çok nokta var” de­di. Pegasus’un gelecek dönem­de Avrupa, Orta Doğu ve Afri­ka (MENA), Orta Asya’nın yanı sıra yurt içindeki uçuş ağını da genişletmeye devam edeceğini belirten Öztürk, “Sabiha Gök­çen ana üssümüz olmaya de­vam edecek.Ayrıca Ankara,İz­mir,Antalya ve Çukurova hava­limanları da büyüme sürecinde aktifroloynayacak“diyekonuştu.

Kapasite artışı için 2029 son­rası planların şimdiden ha­zırlandığını söyleyen Öztürk, "2019'da filoda 83 uçağımız bulunuyordu. 2024 Eylül itiba­rıyla toplam uçak sayısı 122'ye ulaştı ve Airbus siparişi altın­da 42 adet uçağın teslimini de bekliyoruz dedi." Öztürk, Pe­gasus’un filosuna 2025-2029 yılları arasında 52 adet Airbus uçağı daha eklemeyi planladı­ğını belirtti. IATA’nın ortaya koyduğu 2050 yılında ‘karbon nötr’ havacılık hedefini Pega­sus olarak benimsediklerini belirten Öztürk, “2030 hedef­lerimiz doğrultusunda karbon emisyonlarımızı yüzde 20 ora­nında azaltmayı istiyoruz. Ya­şı 4.5 olan filomuzu gençleştir­me çabamızla şimdiden sektö­rün en düşük karbon emisyonu oranlarından birine erişmiş durumdayız” diye konuştu..

Favök performansı sektörde en üst sıralarda

Pegasus’un yılın ilk yarısındaki toplam geliri 1,28 milyar euro oldu. Bu rakam, pandemi öncesi son normal yıl olarak değerlendirilen 2019’a oranla yüzde 84 gibi çok önemli bir artışı ifade ediyor. Aynı dönemde uluslararası uçuşlardan sağlanan tarifeli yolcu geliri de 2019 baz yılına göre yüzde 87 oranında arttı. Pegasus olarak beklentileri doğrultusunda büyüme sağladıklarını belirten Güliz Öztürk, “Operasyonel verimliliği koruyoruz ve sektörde daima en üst sıralarda yer alan bir FAVÖK performansı sergiliyoruz. 2024’ün ilk altı ayında FAVÖK tutarımız 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 55’lik artış gösterdi, FAVÖK marjımız ise yüzde 20,9 olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.