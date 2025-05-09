Pegasus ilk çeyrekte zarar açıkladı: Satışlar arttı, borç yükseldi

Pegasus Hava Yolları, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, satış gelirlerinde yüzde 36 oranında artışla 23,6 milyar TL'ye ulaşarak güçlü bir büyüme yakaladı. Ancak bu gelir artışı, şirketin zarar yazmasını engelleyemedi. Pegasus, yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentileri doğrultusunda 2,6 milyar TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı dönemindeki 3,5 milyar TL’lik zararla kıyaslandığında kayıplar azalsa da zarar seviyesi hâlâ yüksek kaldı.

Artan operasyonel maliyetler, Pegasus’un brüt zararında yüzde 51’lik bir yükselişe neden oldu ve bu kalem 846,2 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 10 artarak 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Karlılık tarafındaki bu sınırlı iyileşme, maliyet baskılarının şirket performansı üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor.

Pegasus’un bilançosu büyümeye devam ederken, borçluluk da artıyor. Şirketin toplam varlıkları yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarak 309,9 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde özkaynaklar da yüzde 7 artışla 80,4 milyar TL’ye yükseldi. Ancak net borç seviyesi yüzde 15 artarak 125,6 milyar TL oldu. Bu durum, Pegasus’un finansal yükümlülüklerinde artış yaşandığını ve risklerin yakından izlenmesi gerektiğini gösteriyor.

Borsa İstanbul’da Pegasus hisseleri 231,50 TL seviyesinden işlem görürken, piyasa değeri 115,8 milyar TL olarak kaydedildi. Finansal çarpanlara bakıldığında şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 8,18, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 1,44 ve firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) oranı 7,57 olarak ölçüldü.