Pegasus, Türkiye-İsrail seferlerini durdurdu
Pegasus, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferleri 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurduğunu duyurdu.
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Pegasus, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferleri 7 Şubat'ta kadar duruduma karı aldı. Pegasus'tan yapılan açıklamada, "İsrail resmi otoritelerinin koronavirüs önlemleri kapsamında uçuş kısıtlaması süresini uzatma kararı gereğince, Türkiye-İsrail arası yapılacak karşılıklı seferlerimiz 7 Şubat 2021 tarihine kadar durdurulmuştur." denildi.