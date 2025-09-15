Pegasus ve AJet iç hat uçuşlarında ücretsiz su ikramına başladı

Pegasus ve AJet, iç hat uçuşlarında yolcularına bardakla ücretsiz su ikram etmeye başladı.

Yolcu başına 1,5 litrelik su yüklenen uçaklarda, kapalı şişe su satışları ise sürecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde uçaklarda suyun ücretli olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, susuzluğun yolculuk sırasında baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve acil sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekmişti.

Uraloğlu, “Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de yolcu memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.