Pegasus ve Tüpraş’tan sürdürülebilir havacılık yakıtı için stratejik iş birliği
Pegasus Hava Yolları ile Tüpraş, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımını artırmaya yönelik stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Türkiye’de ilk kez Tüpraş tarafından üretilecek ve ICAO’nun Karbon Dengeleme ve Azaltma Programı (CORSIA) kriterleriyle uyumlu sertifikasyona sahip SAF’ın Pegasus operasyonlarında kullanılması, şirketin 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu yol haritasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Anlaşma kapsamında Pegasus Hava Yolları, uçuş operasyonlarının belirli bir bölümünde Tüpraş’ın üretmeye başlayacağı sürdürülebilir havacılık yakıtını kullanacak. İş birliği, Türkiye havacılık sektörünün karbonsuzlaştırılmasına katkı sağlarken, ülkede SAF üretiminin geliştirilmesi ve tüketimin yaygınlaştırılması açısından da örnek oluşturacak.
Tüpraş 2026’da SAF üretimine başlıyor
Tüpraş, “Enerjimiz Geleceğe” mottosuyla açıkladığı ve 2025 yılında güncellediği Stratejik Dönüşüm Planı doğrultusunda Türkiye’nin lider SAF üreticisi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda İzmir Rafinerisi’nde 2026 yılında SAF üretimine başlanması planlanıyor. Bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilecek yakıt, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlarla belgelendirilecek.
Yöneticilerden iş birliği mesajı
Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, iş birliğinin 2050 net sıfır hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtirken; Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Atilla Ulusu da SAF üretimiyle hem enerji hem de havacılık sektörlerinde düşük karbonlu geleceğe katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.