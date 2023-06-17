Pegasus, yeni finansman modeliyle iki ödülün sahibi oldu

Pegasus, yeni finansman modeliyle, Airline Economics tarafından gerçekleştirilen “Aviation 100 Deals of the Year 2023” Ödülleri kapsamında "Yılın Sürdürülebilirlik Destekli Finansman Anlaşması" ödülünü ve Airfinance Journal tarafından gerçekleştirilen AFJ Global Ödülleri kapsamında "Yılın Garantili Finansman Anlaşması" ödülünü aldı.

Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, "2022'de filomuza katılan 17 adet A321neo uçağımızın 10 tanesinin finansmanı için, çevre ve sosyal odaklı hedeflerimizi finansman taahhütlerimize eklediğimiz yeni bir finansman modeli kullandık. Sürdürülebilirlik bağlantılı bu kredi işlemi, ilk kredi işlemi olması itibarıyla önemli” dedi.