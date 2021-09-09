Pegasus, yolcu sayısını ağustosta yüzde 54 artırdı

Pegasus'un ağustos ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54 artışla 2,56 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 16 azaldı.

Pegasus'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde doluluk oranı yüzde 82,6 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 4, puan daha yukarı, 2019 yılı aynı ayından 9,5 puan daha aşağı gelindi.

Yılın ilk 8 ayında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 12,11 milyon oldu. 2019 Yılı aynı döneme göre ise yolcu sayısında yüzde 40 düşüş kaydedildi.

İlk 8 ayda doluluk oranı yüzde 77,1 ile geçen yıla göre 6,0 puan, 2019 yılına göre 11,3 puan düşüş gösterdi.