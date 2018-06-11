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Pegasus yolcu sayısını yüzde 15 artırdı

Pegasus'un yolcu sayısı yılın ilk 5 ayında yüzde 15 artışla 12 milyon kişiye yaklaştı.

Pegasus yolcu sayısını yüzde 15 artırdı
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Pegasus'un mayısta yolcu sayısı yüzde 8.9 artışla 2.54 milyon oldu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada ocak-mayıs döneminde yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 11.83 milyon kişiye yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre mayıs ayında yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 yüzde puan artışla yüzde 84.8'e, ocak-mayıs döneminde ise 2.7 yüzde puan artışla yüzde 85.5'e yükseldi.

Kaynak: Reuters

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