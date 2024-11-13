Pegasus'ta hedef 2025'te çift haneli büyüme

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, şirketin 2025 hedeflerini ve beklentilerini anlattı.

Bloomberg HT’ye konuşan Öztürk, Pegasus’un 9,78 milyar TL kâr beklentisini karşılık üçüncü çeyrekte 10,8 milyar TL kâr elde etmesini değerlendirdi.

Yüzde 40,6’lık üçüncü çeyrek itibari ile FAVÖK’ün yılın geri kalanını desteklediğini belirten Öztürk, “2018 yılından beri yurt dışında sağlıklı bir büyüme sürdürüyoruz bu da finansal göstergeleri destekliyor. Yurt içinde de 35 noktaya uçuyoruz. Ciromuzun yüzde 80’ni yurt dışından döviz bazlı geliyor” dedi.

112 uçağın yaş ortalamasının 4,5 olduğunu, bunun da daha düşük yakıt tüketimi demek olduğunu belirten Öztürk, “Son çeyrekte 6 uçak daha geliyor. 2029 yılının sonuna kadar filoya 52 uçak daha katılacak ve filo büyümemiz devam edecek” dedi.

'Çift hane büyüme, 10-11 yeni uçak'

Sabiha Gökçen’deki ikinci pistin şu anda kapasitede bir artış getirmediğini sözlerine ekleyen Öztürk, “Filo planlamamız müsait önemli olan havalimanı altyapısını yetmeli, yeni terminali bekliyoruz. Sabiha Gökçen’de ikinci pistin kapasiteye dönüşmesi için terminal açılmalı” dedi.

Öztürk son olarak, “Havayollarıyla sınırlı ortak uçuş dışında ortaklık yapmayı düşünmüyoruz. 2025 için diyebilirim ki herhalde çift haneli büyüme, uçak sayısını da bakarak sene sonunda yüzde 10-11 büyüme olabilir. Yakıtta bu yılın yüzde 51’i gelecek yılın yüzde 46’sı hedge edildi” ifadelerini kullandı.