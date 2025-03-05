Pegasus'tan 2024'te güçlü performans! Beklentileri aştı

Pegasus Havayolları, 2024 yılına ait finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, yılın son çeyreğinde 2 milyar TL, yıl genelinde ise 13,3 milyar TL net kâr elde ederek piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir performans sergiledi. Piyasanın 201 milyon TL seviyesindeki öngörüleri, Pegasus’un güçlü finansal sonuçlarıyla geride bırakıldı.

Şirketin toplam geliri, geçen yıla kıyasla yüzde 58 artarak 111,8 milyar TL'ye ulaştı. Son çeyrek gelirleri yıllık bazda yüzde 24 yükselerek 753 milyon euro olurken, 2024 yılının tamamında ise yüzde 17 artışla 3,13 milyar euro olarak gerçekleşti.

Yolcu sayısında yüzde 17'lik artış

2024 yılında Pegasus, toplam 31,9 milyon yolcu taşıyarak bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Şirketin toplam Arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) değeri yüzde 15 artarken, doluluk oranı da 2,9 puanlık yükselişle yüzde 85,6 seviyesine ulaştı.

FAVÖK marjı son çeyrekte arttı

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı, 2024’ün son çeyreğinde 1,9 puan artarak yüzde 23,4’e çıktı. Ancak yıl genelinde 3 puan düşüşle yüzde 28,4 olarak kaydedildi. Yan gelirlerde ise misafir başına elde edilen gelir yıllık yüzde 11 artarak 28,3 euroya yükseldi.

Şirketin finansman giderleri 12,8 milyar TL olarak hesaplanırken, bunun 6,1 milyar TL’lik kısmını kiralama faiz giderleri oluşturdu. Pegasus’un net borcu 2,4 milyar eurodan 2,75 milyar euroya çıkarken, net nakit pozisyonu ise 2023’teki 512 milyon euro seviyesinden 827 milyon euroya ulaştı.

Yeni uçaklarla filoyu büyütme planı

Pegasus, 2025 yılına ilişkin beklentilerini de duyurdu. AKK’de yüzde 12-14 büyüme öngören şirket, FAVÖK marjında ise yatay veya hafif artış bekliyor. Doluluk oranında da benzer bir seyir öngörülürken, misafir başına yan gelirde yüksek tek haneli bir büyüme hedefleniyor.

Şirket, yıl sonunda filosundaki uçak sayısını 127’ye çıkarmayı planlıyor. 2025 yılı içinde 9 adet A321neo model uçağın envantere katılmasıyla, yakıt tüketiminde de azalma sağlanması öngörülüyor.