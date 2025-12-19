Pegasus'tan CFM International ile Boeing 737-10 filosu için motor anlaşması

Pegasus Hava Yolları, CFM International ile gelecekteki Boeing 737-10 uçak filosunu desteklemek üzere 300 adede kadar LEAP-1B motoru kapsayan bir anlaşmaya imza attı. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre sözleşme, yedek motorların yanı sıra uzun vadeli bir bakım anlaşmasını da içeriyor.

"Sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacak"

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Operasyonlarımıza başladığımız 1990 yılından bugüne kadar CFM motorları, Pegasus'un yolcularına hizmet veren güvenilir ve daha verimli bir filo oluşturmasında önemli bir rol üstlendi. LEAP motor ailesinin operasyonel performansından son derece memnunuz ve aynı performansla operasyonel istikrarı Boeing 737-10 filomuza da taşımayı hedefliyoruz. LEAP-1B motorunun daha düşük emisyon değerleri ve daha yüksek yakıt verimliliği hem 2030 karbon azaltım hedefimize hem de sektörün 2050 net sıfır emisyon hedefine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

CFM International Başkanı ve CEO'su Gaël Méheust ise anlaşmanın iki şirket arasındaki uzun soluklu iş birliğini daha da güçlendirdiğini belirterek, "Bu anlaşma Pegasus Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan ve son derece başarılı iş birliğimizin önemli ölçüde genişletilmesini temsil ediyor. Pegasus'un bugüne kadar CFM International'dan beklediği ve güvendiği destek seviyesini sağlamayı sürdürecek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. LEAP motorları ile donatılmış 737 MAX 10 uçaklarının, daha uzun menzil, daha düşük emisyon değerleri, üstün yakıt verimliliği ve eşsiz güvenilirlik sağlayarak Pegasus Hava Yolları'nın devam eden büyüme stratejisine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Pegasus Hava Yolları, LEAP motorunu dünyada kullanan ilk operatör olarak Temmuz 2016'da İstanbul-Antalya hattında ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmişti. Ticari operasyonlarına CFM56-3 motorlarıyla başlayan şirket, zaman içinde CFM56-5B ve CFM56-7B motorlu uçakları da filosuna katarak büyümesini sürdürdü. Pegasus, bugün hem LEAP-1A hem de LEAP-1B motorlarıyla donatılmış yeni nesil uçaklarla operasyonlarına devam ediyor. Filodaki uçakların ortalama yaşının 4,9 olması, şirketi Türkiye'nin en genç filolarından biri ve dünya genelinde en genç ikinci filo konumuna taşıyor.

CFM LEAP motorları, 4 bini aşkın uçağın teslim edilmesiyle ticari havacılık tarihinin en hızlı devreye alma süreçlerinden birine imza attı. Önceki nesil CFM56 motorlarına kıyasla yüzde 15 daha yüksek yakıt verimliliği ve aynı oranda daha düşük karbon emisyonu sağlayan motorlar, gelişmiş izleme sistemleri ve geniş bakım ağıyla dar gövdeli uçaklarda yüksek operasyonel kullanım oranları sunuyor.