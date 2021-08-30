Pegasus'tan PCR testi duyurusu

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.

Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalığı geçirmemiş, COVID-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği ifade edildi.