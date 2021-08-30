  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Pegasus'tan PCR testi duyurusu
Takip Et

Pegasus'tan PCR testi duyurusu

Pegasus Hava Yolları, 6 Eylül itibarıyla yurt içi seyahatte başlayacak olan PCR testi zorunluluğuyla ilgili duyuruda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Pegasus'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye istinaden, yurt içi uçuşlarında aşılı ya da hastalığı geçirmiş olan yolcuların (Bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) herhangi bir test zorunluluğu bulunmadan seyahatlerini yapabildikleri belirtildi.

Açıklamada aşısız olan yolcuların ise 6 Eylül tarihi itibarıyla seyahatlerinden önce 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalığı geçirmemiş, COVID-19 aşısı bulunmayan ve negatif PCR testi sunmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Aşı kartı ve test zorunluluğu başlıyorAşı kartı ve test zorunluluğu başlıyorGündem

 

Etiketler
COVID GÜNLÜĞÜ