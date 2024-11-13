Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Pegasus, yurtdışı biletlere yönelik yeni bir kampanyaya imza attı. 13-14 Kasım 2024 tarihinde alınacak biletlerle, 25 Kasım 2024-30 Mart 2025 tarihleri arasındaki yurtdışı biletlerinde geçerli olacak kampanyada, indirimli bilet fiyatları dikkat çekiyor.
Pegasus yurtdışı biletlere yönelik düzenlediği yeni kampanyada, 13-14 Kasım 2024 tarihinde alınacak biletlerle 25 Kasım 2024-30 Mart 2025 tarihleri arasında yurtdışı biletleri 9 Euro + vergilerden başlayan fiyattan satışa sundu.
Kampanya kapsamındaki biletler, Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.
150 bin koltuğun ayrıldığı kampanyada dahilindeki hatlar
Pegasus'un yurtdışı biletlerinde vergiler hariç 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunduğu kampanyada Berlin'den Batum'a geniş bir rota yelpazesi sunuluyor...
Rota detayları ise şöyle:
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen