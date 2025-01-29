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Pegasus'tan ucuza uçak bileti kampanyası: Bugün ve yarın alınacak yurtdışı biletlerinde geçerli

Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın (29-30 Ocak 2025) tarihlerinde alınan yurtdışı biletleri kampanyalı fiyattan satmaya başladı. 11 Euro artı vergileden başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler 17 Şubat - 30 Haziran 2025 arasındaki uçuşlar için geçerli.

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Pegasus Hava Yolları indirimli bilet satışlarına başladı. Yurtdışı için 29-30 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak biletlerle 17 Şubat - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.

11 euro+ vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletler 200 bin adet koltukta geçerli olacak.