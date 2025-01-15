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Pegasus'tan ucuza uçak bileti kampanyası: KKTC biletleri 1 Euro'dan başlıyor

Pegasus, 15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan KKTC biletlerini 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya 15-16 Ocak 2025'te alınacak biletleri kapsıyor. Pegasus kampanyası 18 Şubat 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

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Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılacak uçuşlara yönelik kampanya başlattı.

15-16 Ocak 2025 tarihinde alınacak olan biletlerle 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Salı, çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek uçuşları kapsayan Pegasus kampanyası 18 Şubat 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar şöyle:

0.01 Euro + vergilerle olan hatlar:

Ankara-Ercan-Ankara

Çukurova-Ercan -Çukurova

İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

1 Euro +vergilerle olan hatlar:

Antalya-Ercan-Antalya

Kayseri-Ercan-Kayseri

3 Euro + vergilerle olan hatlar:

Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır

Gaziantep-Ercan-Gaziantep

İzmir-Ercan-İzmir

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