Pegasus'tan yüzde 40 indirimli bilet kampanyası! İşte şartları ve tarihleri...

Türkiye'nin 'lowcost' havayolu şirketlerinden Pegasus, Türkiye içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 3-4 Eylül tarihlerinde alınacak biletlere vergi hariç yüzde 40 oranında indirim uygulanacak. Pegasus'un indirimli bilet kampanyasından yararlanmak için bileti flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alma koşulu var.

Pegasus indirimli bilet tarihleri ve şartları neler?

Kampanyanın geçerli oldu biletler 4 Eylül saat 23:59'a kadar flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınabiliyor. Biletler 17 Eylül 2024 – 23 Ekim 2024 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerindeki uçuşları kapsıyor. Bu biletlerde vergi hariç yüzde 40 indirim uygulanacak. Yurt içi uçuşlarında Süper Eko Paket alan yolcular için özel olarak standart koltuk seçimi de 100 TL olacak.

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Pegasus BolBol'a internet sitesi üzerinden ücretsiz üye olunabiliyor.

Pegasus indirimli bilet kampanyasından kimler yararlanabilir?

Pegasus, kampanyadan yaralanabilecek yolcuları şöyle sıraladı: "Kampanyadan bebek yolcular (0-2 yaş) yararlanamaz. Kampanyadan çocuk misafirlerimiz ise 18 yaşından büyük bir üyemiz üzerinden bağlı üyelik oluşturarak faydalanabilir."

Kampanya kapsamında düzenlenen tüm biletlerle ilgili değişiklik, iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kuralları'nda belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabi olacak.