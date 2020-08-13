Pegasus'un, 2 çeyrek satışları 22 milyon euroda kaldı
Pegasus'un, 2 çeyrek satış gelirleri yıllık yüzde 95 düşüşle 22 milyon euro oldu.
Pegasus'un yılın ikinci çeyreğindeki gelirleri yıllık bazda yüzde 95 aalarak 22 milyon euroda kaldı.
Şirket tarafından 2. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin KAP'a gönderilen sunumda, "Sınırlı kapasite arzı ve tasarruf tedbirleri sayesinde toplam giderler yıllık yüzde 75 geriledi. Sabit maliyetlerde ise yüzde 60 düşüş görüldü." denildi.
Sunumda, 2. çeyrekte 14 milyon euro FAVÖK ve 120 milyon euro net zarar kaydedildiği, aynı dönemde yakıt hedge’lerinden 35 milyon euro gider oluştuğu belirtildi.
(Kaynak: Foreks)