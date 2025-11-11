Pegasus'un 9 aylık geliri 2,6 milyar euroya yükseldi

Pegasus Hava Yolları, 2025'in 9 ayında yaklaşık 32 milyon yolcuya hizmet verirken, bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti.

Uluslararası uçuşlarda taşınan yolcu sayısı, yüzde 17'lik büyümeyle 20,5 milyona ulaştı. Kapasite, Koltuk Kilometre Kapasitesi (AKK) bazında yüzde 16 artırıldı ve doluluk oranı yüzde 87,4 seviyesinde korundu. Şirketin gelirleri aynı dönemde 2,6 milyar euroya yükseldi ve yıllık bazda yüzde 10 artış gösterdi.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, şirketin yılın 9 ayına ilişkin performansını ve 2026'ya ilişkin stratejik önceliklerini paylaşarak, şirketin büyüme stratejisinin sonuçlarının net görüldüğünü belirtti.

Küresel havacılık sektöründe maliyet baskılarının belirginleştiğin aktaran Öztürk, kovid-19 salgını sonrasında hızlı hareket ederek filolarını gençleştirdiklerini vurgulayarak, "Uçuş ağımızı genişlettik ve dijitalleşmeye yoğun yatırım yaptık. Pegasus'u geleceğin rekabet koşullarına hazırladık. Bugün küresel çapta sektör genelinde en kuvvetli operasyonel karlılık gösteren havayolları arasındaki yerimizi koruyoruz" dedi.

Öztürk, 2026'nın, kapasite arzında daha kontrollü, daha optimize stratejiye yönelecekleri, biraz soluklanıp olgunlaşacakları bir yıl olacağına işaret ederek, aynı zamanda uzun vadeli büyüme hikayelerini planlamaya ve icra etmeye devam edeceklerini söyledi.

Pegasus'un halihazırda 124 uçaktan oluşan genç filosu bulunduğunu hatırlatan Öztürk, filonun gelecek yıllarda dengeli bir yapıda büyümesi için geçen yıl Boeing ile imzalanan 100'ü kesin, 100'ü opsiyonel olmak üzere 200 uçağı kapsayan anlaşmanın stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Öztürk, ilk Boeing teslimatlarının 2028'den itibaren filoya katılmasının beklendiğini ifade ederek, söz konusu adımın şirketi tedarik zinciri risklerine karşı daha dayanıklı, daha esnek ve maliyet açısından optimize bir yapıya taşıyacağını anlattı.