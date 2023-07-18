Pegasus’un Airbus siparişi 114 adede çıktı

2012 tarihinde imzalanan ve 2017, 2021, 2022 yıllarındaki tadillerle toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişini güncelleyen Pegasus, mevcut siparişlere ek olarak verdiği 36 uçaklık bu yeni siparişe ait uçakların tesliminin 2029 yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve filoya katılmasını planlıyor.

Bu siparişle Pegasus’un 2012 yılında Airbus’a vermiş olduğu 100 uçaklık A320/321neo ailesi uçak siparişinin kapsamı toplamda 150 uçağı içerecek şekilde genişledi. Bu sayının 108’ini A321neo serisi uçakların oluşturduğu bildirildi.

"4,5 yaş ortalamasıyla en genç filoya sahibiz"

Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk,konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanarak çıktığımız bu yolda; operasyonel verimliliğe, finansal verimliliğe ve etkiye verdiğimiz önemi sektörümüz ve dünyamız için sürdürülebilir bir gelecek için de gösteriyoruz. Airbus ile imzaladığımız bu ek anlaşmayla, filomuza yeni nesil 36 adet yeni A321neo model uçak katarak, filomuzu sınıfının en verimli uçak tipi olan 239 koltuk kapasiteli A321neo’larla hem genişletecek hem de gençleştireceğiz ifadelerini kullandı.

4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en genç filosuna ve aynı zamanda tüm dünyada düşük maliyetli taşıyıcılar arasında en genç filolardan birine sahip olduklarını ifade eden Güliz Öztürk, “Bu verimliliğin yakıt tüketimi ve emisyon azaltımına ciddi katkısı var.

Bununla beraber, net sıfıra giden yolda daha birçok çalışmayı etkin şekilde sürdürüyoruz. Yeni nesil uçaklarla gerçekleştirdiğimiz filo dönüşümümüze ek olarak; operasyonel verimlilik çalışmalarımız, artırarak devam ettiğimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımımız ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarımızla bu hedefimize doğru ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.