Pegasus'un genç filosuna 2 ödül birden

Şirketten yapılan açıklamaya göre, filosunu her geçen gün yeni nesil uçaklarla genişletmeye ve gençleştirmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, modern bir filoyu sürdürme, yakıt verimliliği ve sürdürülebilirliğe katkı sağlama yönündeki çabalarıyla, ch-aviation tarafından iki ödüle birden layık görüldü.

100'den fazla uçak filosu kategorisinde "Dünyanın 4. En Genç Uçak Filosu 2024" ödülünü alan Pegasus, aynı zamanda "Avrupa'nın 4. En Genç Uçak Filosu 2024" ödülünün de sahibi oldu.

Pegasus Hava Yolları'nın her geçen gün gençleşerek ve genişleyerek Ekim 2023'te 100 uçak sınırını aşan filosunda, Aralık 2023 itibarıyla 16 Boeing B737-800, 7 Airbus A320ceo, 46 Airbus A320neo ve 41 Airbus A321neo olmak üzere 110 uçak bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, daha genç uçaklara yaptıkları yatırımların, yakıt verimliliğini artıran ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen filo stratejilerinin temel bir parçası olduğunu kaydetti.

Öztürk, 4,6 yaş ortalamasına sahip yeni nesil filolarıyla seyahat etmenin, yolculara daha konforlu bir deneyim ve sürdürülebilirlik avantajı sunduğunu vurgulayarak, "Havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye yönelik kolektif çabalarımızın takdir edilmesinden dolayı gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

ch-aviation CEO’su Thomas Jaeger da şu değerlendirmelerde bulundu:

"ch-aviation, dünya çapında filolarına yatırım yapmanın değerini ve gerekliliğini anlayan hava yollarını onurlandırmak için ‘En Genç Uçak Filosu Ödülü’nü kurdu ve havacılık sektöründe CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltan ve yakıt ekonomisini iyileştiren yeni nesil filoları tanıttı. Sürdürülebilirlik önemli bir mücadeleyi temsil ediyor ve havacılık sektörü için dev atılımlar gerektirmeye devam edecek. Bu nedenle ch-aviation, hava yolu şirketlerini çabalarını kutlayan bu ödülle onurlandırmaya karar verdi."