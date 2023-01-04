Pegasus'un yeni hattı Filibe oldu

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen'den Bulgaristan'daki ikinci uçuş noktası olan Filibe'ye uçmaya başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, İstanbul Sabiha Gökçen ile Bulgaristan’ın Filibe şehrini birbirine bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen'den Filibe'ye haftanın 2 günü düzenlenecek seferlerin ilki 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Pegasus'un Sofya'dan sonra Bulgaristan'daki ikinci uçuş noktası olan Filibe'ye uçuşları; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Filibe Havalimanı'na çarşamba günleri saat 10.25 ve cumartesi günleri saat 15.50'de, Filibe Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise çarşamba günleri saat 11.40 ve cumartesi günleri saat 17.05'te düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri 29,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.