Pegasus'un yolcu sayısı yüzde 33 geriledi

Pegasus'un haziran ayında yolcu sayısı pandemi öncesi 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 33 azaldı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, haziran ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı yüzde 9 azalışla 1,21 milyon oldu.

Haziran ayında yolcu doluluk oranı 12 puan azalışla yüzde 80,8'e, dış hat yolcu doluluk oranı da 14,4 puan azalışla yüzde 70,4'e geriledi.

Toplam yolcu sayısı yüzde 33 azalışla 1,78 milyon olurken, toplam yolcu doluluk oranı 11,5 puan azalışla yüzde 77,1'e geriledi.