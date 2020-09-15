Pegasus'un yolcu sayısında yüzde 45’lik düşüş

15 Eylül 2020

Pegasus Hava Taşımacılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ocak-ağustos dönemine ait verileri bildirdi. Ağustos ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 düşerek 1.66 milyon olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında 2019 yılına kıyasla doluluk oranı ise 14.5 puan düşüşle yüzde 77.6 olarak açıklandı. Ocak-ağustos döneminde yolcu sayısında bir önceki yıla göre yüzde 54 düşüşle 9.3 milyon, doluluk oranı ise 5.4 puan düşerek yüzde 83 olarak kaydedildi.

