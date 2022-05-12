Peker GYO’dan ilk üç ayda 69,4 milyon lira kâr

Peker GYO, 2022 yılının ilk üç ayına ait finansal tablolarını yayımladı. 2021 yılını 302 milyon TL kârla kapatan şirket, 2022’nin ilk üç ayında 69,4 milyon TL kâr açıkladı. Böylece Peker GYO, 2021 yılının ilk üç aylık aynı döneminde 37,9 milyon TL olan kârını yüzde 83 arttırarak, aralıksız olarak 9’uncu çeyreği de kârlılıkla tamamlamış oldu.

Yılın ilk üç ayında rakamları değerlendiren Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Peker GYO olarak bugüne kadar yaptıkları yurtdışı yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını, bunun da bilançolarını yansıdığını söyledi.

Finansal ve tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen oldukça verimli bir mali dönemi daha geride bıraktıklarını belirten Peker, şunları kaydetti: “Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan sıkıntılı sürecin özellikle emtia fiyatları üzerinde yarattığı baskıya rağmen, yatırımlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri çeşitlendirmenin avantajlarını yaşıyoruz. 2021 yılını 302 milyon TL’nin üzerinde net dönem karıyla kapatmıştık. 2022 yılının ilk üç ayında da bir önceki yılın aynı dönemindeki karımızı yüzde 83 artırarak, 69.4 milyon TL’lik bir kar rakamına ulaştık. Özkaynaklarımızı 1 milyar 140 milyon TL'nin üzerine çıkardığımız, üst üste karlılıkla kapattığımız aralıksız 9’uncu çeyreği de başarıyla geride bırakmış olduk.”

Avrupa pazarında yeni ülke: İspanya

Bu yıl da yeni başarılar elde etmeye odaklandıklarını dile getiren Peker, yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Peker, Almanya ve İngiltere’nin ardından, Avrupa’da yatırım yaptıkları ülkelere İspanya’yı da eklediklerini bildirdi.

Bir yandan Avrupa’daki büyürken diğer yandan da Türkiye’de yeni yatırım fırsatlarını kolladıklarına dikkat çeken Peker, “Peker Holding çatısı altındaki Peker GYO, bu süreçte dengeli finansal yapısı sayesinde önemli kâr rakamlarına imza atmaya devam ediyor. Bugüne kadar yurt dışında 30’a yakın projeyi hayata geçirdik. Dört ayrı ülkede yatırımlarımız var. Başarımızın temelinde, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da hayata geçirdiğimiz her yatırımımızda önceliği doğaya, insana ve çevreye vermemiz yatıyor. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.