Peker GYO’dan ilk yarıda 40,4 milyon TL kâr

Peker GYO, karlılığını pandemi sürecinde de devam ettirdi. İlk 6 aylık bilançosunu açıklayan şirket, ocak-haziran döneminde 40.4 milyon TL kar elde ederek, üst üste 6’ıncı çeyreği de karla tamamladı. Peker Grubu şirketlerinden Peker GYO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Geride bıraktığımız dönem, ülkemizde olduğu gibi iş yaptığımız tüm coğrafyalarda pandemi gölgesinde geçti. Pandeminin tüm kısıtlarına rağmen ilk altı aylık bilanço döneminde almış olduğumuz başarılı sonuçlar bizler açısından mutluluk verici. Bizleri sevindiren diğer bir husus ise; aralıksız olarak son 6 çeyrektir kar ediyor oluşumuz. Bu sonuçlar; bir yandan pandemi öncesinde hazırlığını yaptığımız dengeli portföy yapısının, diğer yandan ise doğru yatırım stratejisinin bir göstergesi” değerlendirmesinde bulundu.

Bir milyarlık yeni kaynak, 8 yatırımda kullanacak

Hasan Peker, devam eden bedelli sermaye artırımı süreci ve yine bu kapsamda 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan birincil pazar işlemlerinin ardından oluşacak yeni fon ile çok daha karlı proje yatırımlarına yoğunlaşacaklarını bildirdi. Peker, “Bedelli sermaye artırımı yoluyla sağlanacak olan 1 milyar 12 milyon TL’lik nakit kaynağın tamamına yakınının; 4 tanesi Türkiye, 2 tanesi Almanya, 1 tanesi İngiltere ve 1 tanesi de Hollanda’da olmak üzere 8 adet yeni yatırımın finansmanında kullanılması planlanıyor. Bu 8 projeye alternatif olarak yeni projeler için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

“Başarımız, hisse fiyatlarına da yansıyacaktır”

Şirketin uzun süreli karlılığına rağmen, hisse fiyatlarının dönemsel olarak aynı paralellikte artış göstermiyor oluşuna dair de konuşan Hasan Peker, “Borsada işlem gören tüm hisseler gibi, Peker GYO hisseleri de arz-talep dengesi içerisinde fiyatlanıyor. Hisse fiyatlarının yükselmesi adına bizlerin direkt olarak hiçbir müdahale şansı bulunmuyor. Bizlerin yapabileceği tek şey, şirket kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak karlılık yaratmaktır. Bu da en iyi şekilde gerçekleştirdiğimiz, her çeyrek açıklanan şirket karlılığımız ile ortaya çıkıyor. Hisse fiyatlarıyla ilgili yorum yapmak çok doğru olmasa da ülkemizde ve dünyada yaşanan bu zorlu pandemi koşullarına rağmen elde edilen bu başarı, orta vadede elbette hisse fiyatlarına da yansıyacaktır diye düşünüyoruz” diye konuştu.