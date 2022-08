Peker Holding, Maslak’taki yeni ofis projesini devreye alıyor

Takip Et

Peker Holding, portföyüne Peker Tower Maslak projesini de ekliyor. Teslimleri Mayıs 2023’te gerçekleşecek Peker Tower Maslak, modern ve akıllı ofis ihtiyacına çözüm getirecek şekilde son teknoloji ile tasarlandı. Ofis büyüklüklerinin 120 metrekare ile 560 metrekare arasında değiştiği projede, her kat ayrı bir kurguya sahip şekilde tasarlandı. Ayrıca her kat 4 farklı ofis alanına bölünebiliyor. Sadece iş hayatının değil alışverişin, eğlencenin, kültür-sanatın merkezinde yer alan projede otopark alanları ise her ofisin ihtiyacını giderecek ve 120 metrekarelik en küçük ofise bile minimum 1 araçlık yer sağlanacak şekilde planlandı.

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Türkiye’nin sahip olduğu özellikle Batılı ülkeler açısından stratejik konumun, İstanbul’u global markalar için bir iş merkezi haline getireceğine dikkat çekerek, “Ayrıca hem Harvard Üniversitesi’ndeki hem de Avrupa’daki diğer akademik çalışmalar; ‘yalnız’, yani başka bir deyişle ‘çalışma ortamından uzakta çalışmanın’ verimi düşürdüğünü ortaya koymuş durumda. Bu sebeple ‘ofis hayatının’ devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle pandemi sonrası istek ve ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanan son teknolojili yeni nesil ofisler, cazibe merkezi olmayı sürdürecek. Biz de bu potansiyelin heyecanı ile ülkemizde yatırım yapmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.