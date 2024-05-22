Peker Holding, tarım robotu üreteceği Slovenya fabrikasının açılışını yaptı

Peker Holding, Slovenya’daki yeni yönetim merkezi ve fabrikasının açılışını yaptı. Slovenya’nın Logatec şehrindeki yeni yönetim ve üretim üssünün açılışına, Türkiye’nin Slovenya Büyükelçisi Aylin Taşhan, Slovenya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Direktörü Jernej Salecl, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Direktörü Tanja Permozer, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Koordinatörü Metka Urbas, Logatec Belediye Başkanı Berto Menard, Türkiye ve İtalya Tarım Bakanlığı heyeti, Avrupa’nın önde gelen bankalarının genel müdürleri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Peker Holding’in Pek Automotive adlı iştirakine ait olan tesiste, insansız tarım araçları üretilecek. Aracın geliştirilmesi ve tesisin üretime hazır hale gelmesi için 117 milyon Euro’luk bir yatırım yapıldı. Tesiste üretilecek araçlar, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki çiftçilerin maliyetinde önemli bir düşüş sağlayacak.

Robot, 40 kat enerji tasarrufu sağlıyor

Açılış töreninde bir konuşma yapan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bugün holdingimiz ve Pek Automotive şirketimiz için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız elektrikli insansız tarım aracımızın bir başka deyişle robotumuzun seri üretimine başlıyoruz. Tarım döngüsünün her aşamasını insansız ve tamamen elektrikle çalışan inanılmaz düşük maliyetle en verimli şekilde yapan robotu üretmeyi başardık. 3 yıldır sahada, çiftliklerde yaptığımız denemeleri tamamladık ve şimdi bu yeni fabrikamızda seri üretime başlıyoruz” dedi.

İlk aşamada 100 kişinin çalışacağı fabrikanın yıllık kapasitesinin 1.500 adet olacağını belirten Peker, “Bu yıl ilk olarak, Slopehelper ve AgileHelper adlı ürünlerimizi piyasaya sunacağız. Bu araçlarımızla çiftçiler için önemli bir fayda yaratacağız. Bu ürünümüzün geliştirme çalışmalarına 2008 yılında başladık ve bugüne kadar 14 patent aldık. Günümüzde tarım sektöründe sürdürülebilir verimliliği artırmak ülkelerin gıda güvenliği açısından önemli bir rol oynuyor. Biz de sürdürülebilir verimliliği sağlamak için yapay zekâyı kullandık ve elektrikli tarım robotları ürettik. Bu robotumuz, şu anda kullanılan traktörlere göre 40 kat daha düşük enerjiyle çalışıyor. Bir başka deyişle, bir traktörün 40 bin Euro yakıt kullanarak yaptığı işleri sadece 1.000 Euro’luk enerji kullanarak yerine getiriyor üstelik bunu da insansız yapıyor. Seri üretimine başladığımız robotumuz, dünya genelindeki yeni buluşların ödüllendirildiği Çin’deki yarışmada Girişimcilik ve İnovasyon kategorisinde birinci seçildi.”

Tarım dışı sektörlerde de kullanılacak

Son günlerde artan maliyetler nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede çiftçilerin sorun yaşadığını söyleyen Peker, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan açıklamalardan görüyoruz ki bu sorunların ana nedeni artan enerji maliyetleri... Bizim robotumuzu kullanan bir çiftçi, çok önemli bir maliyet avantajı elde edecek. Gıda güvenliğinin sağlanmasına da çok önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Şu anda Avrupa’nın birçok ülkesinde distribütörlük anlaşmalarımızı yaptık, robotumuz bu ülkelerde hemen satışa sunulacak. Robotumuz çok yakın bir zamanda da Türkiye’de de çiftçilerimizin hizmetinde olacak.”