Peker Holding’te üst düzey görev değişiklikleri

Yurt içinde ve yurt dışında önemli projelere imza atan Peker Holding, büyüme hedefleri doğrultusunda yöneticisi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin re-organizasyon çalışmaları kapsamında kurulan Peker Construction Mühendislik İnşaat A.Ş.’nin genel müdürlük görevine, Peker GYO Genel Müdürü Onur Özalp getirildi. Yeni kurulan Peker Construction, Peker Holding’in büyüme stratejisi kapsamında, başta Peker Grubu’nun gayrimenkul yatırımlarının inşaat işleri olmak üzere; Türkiye, Avrupa ve Sahra Altı Arika inşaat pazarlarındaki altyapı ve üstyapı projelerinde yer alacak. Özalp’in yeni göreve atanmasıyla boşalan Peker GYO Genel Müdürlüğü görevine ise Murat Oktay atandı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “1 Ekim 2020 tarihinde itibaren Peker Holding Genel Müdürü olan Onur Özalp, Peker Grubu re-organizasyonu çerçevesinde, görevine bugün itibariyle grubumuzun inşaat taahhüt işlerinin yürütülmesi amacıyla yeni kurulan Peker Construction Mühendislik İnşaat A.Ş. Genel Müdürü olarak sürdürecektir. Kendisine şirketimizde bugüne kadar olan başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz. Onur Özalp’ten boşalan şirketimiz genel müdürlük görevine 2 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Murat Oktay atanmıştır. Kendisine şirketimize hoş geldin der, başarılı bir çalışma hayatı dileriz” denildi.