Peker'den Eksim Holding'e 568 milyon liralık arsa satışı
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Küçük Çamlıca'daki arsasını 568 milyon liraya Eksim Yatırım Holding'e sattı.
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Küçük Çamlıca'daki arsasını 568 milyon liraya Eksim Yatırım Holding'e sattı.
Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket portföyünde yer alan, Küçük Çamlıca Mahallesi, 1139 ada 54 parsel ve 1127 ada 7 parsel üzerinde bulunan arsanın Eksim Yatırım Holding'e satıldığı belirtildi.
Toplam büyüklüğünün 11 bin 20 metrekare olduğu belirtilen arsanın 568 milyon artı KDV bedelli satıldığı dile getirilen açıklamada, satışın peşin yapıldığı, elde edilecek gelirin yeni yatırımlarda kullanılacağı ifade edildi.